Gaziantep FK patronu Erol Bulut: "Başkan yok, yönetim yok, kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz"

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından takımı tek başlarına ileriye götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep evinde Fenerbahçe'ye kaybetti

Erol Bulut kadro derinliğinin yeterli olmadığını söyledi

Yeni yönetim belirsizliğine sitem etti

NE OLDU? Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep FK duraklamalarda yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep teknik direktörü Erol Bulut, hak etmedikleri bir yenilgi olduğunun altını çizdi.

NE SÖYLENDİ? Erol Bulut maçtan sonra şunları söyledi: "11 puan oldu bu şekilde kaybettiğimiz... 70. dakikaya kadar iyi bir mücadele, önde olması gereken bir Gaziantep FK var"

"Oynadığımız futbola bakınca hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Puan ve puanlarla çıkmamız gereken maçtan sıfır puanla çıkıyoruz."

"Kadro derinliği yeterli değil. Yeni yönetim ne zaman gelecek belli değil. Başkan yok, yönetim yok, kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Gaziantep'i ileri götürmeye çalışıyoruz, hepsi bu."

BÜYÜK RESİM: Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

SIRADA NE VAR? Gaziantep FK, Süper Lig'deki bir sonraki maçını 22 Ocak'ta Sivasspor karşısında oynayacak.