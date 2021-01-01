Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'u kiraladı

Gaziantep FK, Fransa Lig 2 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Ertuğrul Ersoy'u kiraladı.

Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'u satın alma opsiynuyla 1,5 yıllığına Le Havre'den kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ile satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Ertuğrul’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Ertuğrul Ersoy kimdir?

Ertuğrul Ersoy, 13 Şubat 1997 yılında Kocaeli’nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor alt yapısında başlayan Ertuğrul, kısa süre sonra Bursaspor'a transfer oldu. Stoper mevkisinde forma giyen Ertuğrul, Bursaspor’da profesyonel oldu. Ertuğrul, daha sonra Rizespor'da forma giydi. Bursaspor'a döndükten sonra kaptanlık görevini de üstlenen Ertuğrul, 2019 yılında Fransa Ligi takımlarından La Havre’ye transfer oldu. Türkiye A Milli Takımımızda da iki kez forma giyen genç futbolcu, alt yaş kategorilerinde ise tam 64 kez forma giydi. Kariyerinde 159 resmi müsabakaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki süreçte Gaziantep FK başarısı için ter dökecek.