Genç oyuncu Gavi, Chelsea'nin ilgisine rağmen Barcelona'nın hocasıyla görüşerek son kararını verdi.

NE OLDU? Sport'a göre menajer Xavi, Gavi'ye Barcelona'nın gelecek planlarının büyük ölçüde bir parçası olduğuna dair güvence verdi.

Bunun üzerine Gavi; Xavi'yle yaptığı görüşmede Chelsea'nin ilgisine rağmen takımda kalmak istediğini bildirdi.

Orta saha oyuncusunun, devam eden sözleşme sorunları nedeniyle Haziran ayında serbest kalabileceği söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Gavi, geçen Eylül ayında uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, ancak Barcelona'nın zorlu mali durumundan kaynaklanan kayıt sorunları, genç oyuncunun sözleşmesinin resmiyet kazanmasını engelledi.

Geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken diğer taliplere kapılarını açtı ve bildirildiğine göre Chelsea, Gavi ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

VE DAHA FAZLASI: Xavi'nin orta saha oyuncusu için uzun vadeli bir plan yaptığı bildirildi.

Habere göre, İspanyol menajer Gavi'nin gol sayısını arttırması için hücumda daha dikkatli olması gerektiğini aktardı.

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SIRADA NE VAR? Gavi'ye kulüpte kalacağı konusunda güvence verilmiş olsa da Barcelona'nın, genç oyuncunun kontrat durumunu çözmesi gerekiyor.

Ve bu yaz onu yeniden kaydettirmeye çalışıp diğer Avrupa devlerine kaptırmamayı amaçlıyorlar.