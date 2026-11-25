Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Gavi, bir futbolcunun kariyerinde mentalitenin önemini vurguladı ve bunun kaliteden ve teknik yeteneklerden daha önemli olabileceğini söyledi.

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Gavi ayrıca, Katalan ekibinin bugün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-1 yenmesinin ardından zorlukların üstesinden gelebileceğine büyük güven duyduğunu vurguladı.

Gavi, maç sonrası basına yaptığı açıklamada, daha fazla maçta forma giymenin bir oyuncunun özgüven kazanmasına yardımcı olduğunu, ancak elde edilen fırsatları değerlendirmede mentalitenin en önemli faktör olmaya devam ettiğini düşündüğünü söyledi.

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Gavi şöyle konuştu: "Bence bir oyuncunun mentalitesi, kalitesinden ve diğer yeteneklerinden neredeyse daha önemli. Bu tür maçlara çıkmak için doğru mentaliteye sahipsen önemli bir oyuncu olursun. Benim inandığım bu. Şans bulduğun maçlara doğru mentaliteyle girdiğinde işler yolunda gider."

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İspanyol orta saha oyuncusu kişiliği hakkında özgüvenle konuştu ve kendisi hakkında bu şekilde konuşmasının alçakgönüllülükten uzak görünebileceğinin farkında olsa da mentalitesini diğerlerinden farklı gördüğünü vurguladı.

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Gavi, "Mentalitemin eşsiz olduğunu düşünüyorum. Bunu kendim söylemem alçakgönüllülükten uzak görünebilir ama gerçek bu. Buna ben inanmazsam kim inanacak?" dedi.

Gavi, geçirdiği ciddi sakatlıkların yanı sıra La Masia akademisindeki yolculuğunun başında karşılaştığı zorlukların bu kişiliği oluşturmasına yardımcı olduğunu belirtti ve kendine güvenmeye, zor zamanları ailesinin desteğiyle atlatmaya alıştığını vurguladı.

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Gavi şunları söyledi: "Geçirdiğim ciddi sakatlıklara ve daha önce La Masia'ya geldiğimde yalnız olduğum zor yıllara rağmen, biraz da ailem sayesinde, her zaman zorlukların üstesinden gelmeyi ve kendime güvenmeyi başardım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta her oyuncu önemli ve her oyuncu rolünün farkında olmalı. Daha az ya da daha fazla süre alsam da kendimi önemli bir oyuncu olarak görüyorum. Önemli olan her şeyin her oyuncu için net olması ve oyuncunun takımı her zaman desteklemesi."

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Sakatlığından önceki döneme kıyasla son aylarda daha az forma şansı bulması hakkında ise Gavi şu yanıtı verdi: "Sonuçta takım içinde rekabet var ve en iyi kulüpte oynadığında olan budur."

Gavi devamında şöyle dedi: "Herkes iyi oyuncu. Teknik direktör fırsat veriyor ve zamanın uygun olduğunu düşündüğünde oyuncuları oyuna sokuyor. Sonuçta kararı veren teknik direktör."

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Ayrıca şunları ekledi: "Her zaman söylediğim gibi, hiçbir zaman yıldız olmadım. Ben bir takım oyuncusuyum, büyük bir takımın oyuncusuyum ve takımın bana ihtiyacı olduğunda orada olacağım."

Öte yandan Gavi, Barcelona A takımında ilk maçına çıkan takım arkadaşı Alex Campos'u övdü ve genç oyuncunun yaşının küçüklüğüne (18) rağmen etkileyici bir performans sergilediğini söyledi.

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Bu konuda şöyle konuştu: "Açıkçası Alex Campos'un bugün ortaya koyduğu performansı çok beğendim. Onun adına çok mutluyum, çünkü bu kadar genç yaşta Barcelona A takımında oynamak kolay değil."

Gavi sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün onu çok iyi gördüm, bu tür maçlara çıkmak için doğru mentaliteye sahip. Hiç gergin görmedim, bu yüzden onun adına çok mutluyum ve aynı mentaliteyle çalışmaya devam etmesini umuyorum."