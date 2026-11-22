Barcelona, Hollandalı Ruud Nijstad transferini önümüzdeki devre arası transfer döneminde bitirmek amacıyla yeni bir girişim başlattı.

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İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre Katalan kulübü, Avrupa futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak görülen Hollanda ekibi Twente'nin 18 yaşındaki genç savunma oyuncusunu transfer etmek için temaslarını yeniden başlattı.

Ancak transfer, hem ekonomik hem de sportif açıdan önemli engellerle karşı karşıya. Bu durum, ocak ayında bir anlaşmaya varılma ihtimalini zorlaştırıyor.

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Oyuncunun tutumu son haftalarda değişti. Başlangıçta gelişimini Hollanda futbolunda sürdürmeyi tercih eden genç futbolcu, Katalan kulübünün kendisine sunduğu sportif projeyi ayrıntılı şekilde öğrendikten sonra artık Barcelona'ya transfer olmaya daha açık.

Nijstad, özellikle Barcelona'nın genç oyunculara tanıdığı fırsatlara büyük değer veriyor ve kulübün gelişimini ve futbol kariyerini sürdürmek için ideal yer olabileceğini düşünüyor.

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Ekonomik açıdan temel anlaşmazlık noktası, oyuncunun mali değerlemesinde yatıyor. Twente taleplerini yükseltti ve oyuncunun ayrılığına onay vermek için şu anda 20 milyon eurodan fazla bir bedel istiyor.

Barcelona ise henüz 18 yaşında olan ve üst düzeyde geniş bir tecrübeye sahip olmayan bir oyuncu için bu rakamın büyük bir risk taşıdığını düşünüyor.

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Katalan kulübünde Nijstad'ın sportif potansiyeline dair herhangi bir şüphe bulunmuyor. Solak bir savunma oyuncusu olan Nijstad, topla oyun kurma konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip olmasının yanı sıra büyük bir gelişim potansiyeli de taşıyor.

Oyuncuyla ilgili teknik raporlar Barcelona'da oldukça olumlu değerlendiriliyor. Ancak konu, oyuncunun genç yaşı ve tecrübesizliği nedeniyle doğal olarak risk barındıran bir transferde kulübün yüksek bir mali yatırımı üstlenmesine geldiğinde durum değişiyor.

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Ne var ki Barcelona'nın önündeki en büyük engel sportif tarafla ilgili. Twente, transfere onay vermenin şartı olarak Nijstad'ın mevcut sezonun sonuna kadar kadrosunda kalmasını istiyor.

Hollanda kulübü, genç savunma oyuncusunun satışını ocak ayında müzakere etmeye hazır, ancak önümüzdeki haziran ayına kadar kiralık olarak takımda kalmasını garanti altına almak istiyor.

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Bu talep, oyuncuyu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla temaslarını yoğunlaştıran Barcelona'nın planlarını zorlaştırıyor. Müzakerelerde, transferin mali değeri ile Nijstad'ın olası transfer tarihine ilişkin anlaşmazlıkların çözülmesi gerekiyor.

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Nijstad'a ilgi duyan tek kulüp Barcelona değil. Chelsea, Manchester City ve Manchester United da oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor ve transfer yarışına dahil olabilir. Bu durum müzakereleri daha da zorlaştırıyor ve transferin mali değerinin yükselmesine katkıda bulunabilir.

Bununla birlikte Barcelona'nın elinde önemli bir avantaj var: oyuncunun isteği. Nijstad, Katalan kulübünün futbol felsefesiyle uyumlu olduğu için bu transfere öncelik veriyor. Üstelik Barcelona, onun yeteneğine yatırım yapan ve potansiyeline inanan ilk büyük Avrupa kulübü oldu.

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Dolayısıyla taraflar arasındaki ilgi karşılıklı ve Nijstad'ın transfere hazır olması Barcelona açısından olumlu bir etken.

Ancak bu ilginin somut bir transfere dönüşmesi için, en parlak genç yeteneklerinden birini bırakmak konusunda acele etmiyor gibi görünen Twente'nin ekonomik ve sportif taleplerinin aşılması gerekiyor.