Alman "Bild" gazetesi, Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in eşi Anika'dan ayrılığıyla ilgili yeni ayrıntılar olduğunu öne sürdüğü bilgiler yayımladı.

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Gazeteye göre Neuer'in son olarak Brezilya'da birlikte görüntülendiği kadın 23 yaşında ve Alman kalecinin fizyoterapistliğini yapıyor. Bu bilgiler, Bavyera kulübüne yakın kaynaklardan geldi.

Habere göre Neuer ile genç kadın arasındaki ilişki bir süredir profesyonel çerçevenin ötesine geçmiş durumda. "Bild", ikili arasındaki yakın ilişkinin birkaç aydır sürdüğünü ve bunun Neuer'in son Brezilya seyahatinde başlamadığını yazdı.

İkilinin geçen Eylül sonunda İtalya'nın Sicilya Adası'nda birlikte vakit geçirdiği de ortaya çıktı.

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Gazete, en tartışmalı gelişmenin ayrılığın zamanlamasıyla ilgili olduğunu ekledi. Habere göre Neuer, geçen Ağustos sonunda ikinci çocuklarının doğumundan yalnızca birkaç gün sonra Anika'ya evliliklerini bitirmek istediğini söyledi. Gazete, eşinin Neuer'in diğer kadınla tanışıklığından haberdar olduğunu da belirtti.

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Aynı bilgilere göre Neuer ve 23 yaşındaki kadın 15 Kasım'da Brezilya'ya gitti ve lüks bir tatil köyünde aynı süitte kaldı.

İkili, Rio de Janeiro'nun kuzeydoğusundaki sahil kenti Búzios'ta bulundukları sırada videolarda da görüntülendi.

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Ayrıca "Bild", ortak arkadaş çevresinin ve Anika'nın ailesinin, Bayern Münih kalecisinin ayrılığı ele alış biçimi karşısında şok ve öfke yaşadığını belirtti. Gazete, kaynaklarına dayanarak Anika'nın şu anki önceliğinin "iki küçük çocuğunun iyiliği" olduğunu da aktardı.

Alman basınında 13 Kasım'da çıkan haberler, 40 yaşındaki Neuer'in yaklaşık 6 yıllık ilişkinin ardından 26 yaşındaki eşi Anika'dan ayrıldığını ortaya koymuştu.

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Çift, 12 Kasım 2023'te küçük bir törenle resmi nikâh kıymış, ardından Temmuz 2025'te İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde aile üyeleri ve arkadaşlarının katılımıyla 3 gün süren büyük bir düğün yapmıştı.

Çiftin ilk çocukları Luca 14 Mart 2024'te dünyaya gelmiş, ikinci çocukları ise Ağustos 2026 sonunda doğmuştu. Ayrılık haberi de bu doğumdan kısa süre sonra geldi.

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Alman "RTL" kanalı ise kendi bilgilerine dayanarak fiili ayrılığın Ekim başına uzandığını, Neuer'in ortak aile evinden ayrıldığını, Anika'nın ise iki çocuklarıyla birlikte evde kaldığını bildirmişti.

Neuer'in Brezilya'da genç kadınla görüntülenmesi, 7 Kasım'da Mainz karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı döneme denk geldi.

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Bayern Münih, tıbbi kontrollerin ardından kalecisinin sağ ayağındaki tendonlardan birinde kısmi yırtık olduğunu resmen açıkladı. Bu nedenle oyuncu sonraki süreçte takımla birlikte forma giyemeyecek.

Kulüp, Neuer'in rehabilitasyon programının bir bölümünü Münih dışında tamamlamasına izin vermişti. Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Brezilya seyahatinin kulübün onayıyla yapıldığını ve amacın, Noel ve yılbaşı tatili boyunca rehabilitasyon çalışmaları yoğunlaştırılmadan önce kaleciye bir dinlenme dönemi tanımak olduğunu açıkladı.

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Neuer bugün, çarşamba günü Münih'e döndü ve kulüp tesislerinde rehabilitasyon antrenmanlarına yeniden başladı. Deneyimli kalecinin yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.