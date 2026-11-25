Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Gavi, bir futbolcunun kariyerinde mentalitenin önemine dikkat çekerek bunun kaliteden ve teknik yetenekten bile daha önemli olabileceğini söyledi.

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İspanyol oyuncu ayrıca, Katalan ekibinin bugün (çarşamba) Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-1 yenmesinin ardından zorlukların üstesinden gelebileceğine büyük güven duyduğunu vurguladı.

Gavi, maç sonrası basına yaptığı açıklamada, daha fazla maçta forma giymenin oyuncunun özgüven kazanmasına yardımcı olduğunu, ancak elde edilen fırsatları değerlendirmede en önemli etkenin her zaman mentalite olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Gavi şöyle açıkladı: "Bir oyuncunun mentalitesinin, kalitesinden ve diğer yeteneklerinden neredeyse daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür maçlara çıkmak için doğru mentaliteye sahipseniz önemli bir oyuncu olursunuz. Benim inandığım şey bu. Şans bulduğunuz maçlara doğru mentaliteyle çıktığınızda işler yolunda gider."

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İspanyol orta saha oyuncusu, kişiliği hakkında özgüvenle konuşarak mentalitesini diğerlerinden farklı gördüğünü vurguladı, ancak kendisi hakkında bu şekilde konuşmanın alçakgönüllü görünmeyebileceğinin de farkında olduğunu belirtti.

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Gavi, "Mentalitemin benzersiz olduğunu düşünüyorum. Bunu kendim söylemem pek alçakgönüllü görünmeyebilir ama gerçek bu. Buna ben inanmazsam kim inanacak?" dedi.

Gavi, geçirdiği ciddi sakatlıkların yanı sıra La Masia akademisindeki yolculuğunun başında yaşadığı zorlukların bu kişiliği oluşturmasına yardımcı olduğunu ifade etti ve ailesinin desteğiyle kendine güvenmeye ve zor zamanları aşmaya alıştığını vurguladı.

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Genç yıldız, "Geçirdiğim ciddi sakatlıklara ve daha önce La Masia'ya gelip yalnız kaldığımda yaşadığım zor yıllara rağmen, ailemin de sayesinde zorlukların üstesinden gelmeyi ve kendime güvenmeyi her zaman başardım" açıklamasını yaptı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta her oyuncu önemlidir ve her oyuncu rolünün farkında olmalıdır. Daha az ya da daha fazla süre alsam da kendimi önemli bir oyuncu olarak görüyorum. Önemli olan, her oyuncu için her şeyin net olması ve takımı her zaman desteklemesidir."

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Sakatlığından önceki döneme kıyasla son aylarda daha az forma giymesiyle ilgili soruya Gavi, "Sonuçta takım içinde rekabet var. En iyi kulüpte oynadığınızda bu yaşanır" yanıtını verdi.

Gavi şöyle devam etti: "Herkes iyi oyuncu. Teknik direktör fırsat veriyor ve zamanın uygun olduğunu düşündüğünde oyuncuları oyuna sokuyor. Sonuçta kararı veren teknik direktördür."

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Ve ekledi: "Her zaman söylediğim gibi, hiçbir zaman bir yıldız olmadım. Ben takım oyuncusuyum, büyük bir takımın oyuncusuyum ve takım bana ihtiyaç duyduğunda her zaman orada olacağım."

Öte yandan Gavi, Barcelona A takımıyla ilk maçına çıkan takım arkadaşı Alex Campos'u övdü ve genç oyuncunun 18 yaşında olmasına rağmen etkileyici bir performans sergilediğini söyledi.

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Gavi bu konuda şunları söyledi: "Açıkçası Alex Campos'un bugün ortaya koyduğu performansı çok beğendim. Onun adına çok mutluyum, çünkü bu kadar genç yaşta Barcelona A takımında oynamak kolay değil."

Son olarak şöyle konuştu: "Bugün onu çok iyi bir durumda gördüm, bu tür maçlara çıkmak için doğru mentaliteye sahip. Hiç gergin görünmüyordu, bu yüzden onun adına çok mutluyum ve aynı mentaliteyle çalışmaya devam etmesini umuyorum."