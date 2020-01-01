Gattuso: Barcelona'ya zırh ve miğferle gideceğiz

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , sahasında ağırladığ karşısında 1-0 öne geçse de beraberliğe engel olamadı.

Maç sonu açıklamalar yapan Napoli'nin 42 yaşındaki çalıştırıcısı Gennaro Gattuso, Barcelona'nın kendilerini çok fazla sıkıntıya sokmadığını belirterek Sky Sports Italia'ya verdiği demeçlerde şanslarının hala devam ettiğini söyledi:

"Quique Setien geldiğinden beri Barcelona sadece pas yapmak yerine hücumda sistematik olarak 5-6 oyuncu ile baskı uyguluyor. Bizi derin savunma yapmaya zorladılar ve biz de öyle oynamak zorunda kaldık çünkü geride boşluk bıraksaydık canımızı yakabilirlerdi."

Daha fazla takım

"Bence bizi çok sıkıntıya sokmadılar, kaleyi bulan 1 tane şutları vardı. 90 dakika boyunca gol atamadan devam edebilirlerdi ancak tek bir hatamız yüzünden gol yedik. Canımız yanmadı, sadece gıdıklandık."

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"Birkaç kontra atakla daha iyi şeyler yapabilirdik; ancak bir takım ne yapması gerekiyorsa onuy yaptık. Onlara birkaç kez şans verdik. Geriden daha fazla oyun kurup pozisyona girmediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Fakat o kadar çabalarken hata yapabilirdik. Ne yazık ki Barcelona'ya karşı tek bir hata dahi yapamazsınız."

"Rövanşa hazırlanacak vaktimiz olacak ve onlarda Sergio Busquets ile Arturo Vidal cezalı olduğu için oynayamayacak. Oraya gidecek ve tur için oynayacağız. Birçok güçlü oyuncumuz var. Barcelona'nın bizden daha fazla güçlü isimler var fakat odaklanırsak şans bulabiliriz."

"Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynarken hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Karşımıza çıkabilecek zorlukların farkındayız. Barcelona deplasmanına giderken miğfer ve zırh alacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Hiçbir şey bitmedi."