Serie A takımlarından Atalanta’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Manchester United’a transfer olmaya hazırlanan golcüsü Rasmus Hojlund’un Erling Haaland ile birçok yönden benzerlik taşıdığını söyledi. İngiliz ekibiyle beş senelik sözleşme imzalayacak olan golcünün büyük bir kaliteye sahip olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, oyuncusuna övgüler yağdırdı.

“İlk antrenmanlardan itibaren sadece 19 yaşında olan bir çocuk için etkileyici özelliklere sahip olduğuna ikna olduk. Parlak bir geleceği var. Çok zeki, umarım büyümesine yardımcı olur ve ona yardımcı olabilecek gelişmeler sağlarız.

Hojlund'un ruhu, enerjisi, yoğunluğu ve aynı zamanda teknik kalitesi olağanüstü. Haaland'a çok benzer özellikleri var, sadece yüzü değil. Çok hızlı, 100 metreyi zorlanmadan 11 saniyenin altında koşuyor. Boyu düşünüldüğünde, düşük bir ağırlık merkezine sahip ve bacaklarını çok hızlı hareket ettirebiliyor.

Harika bir kariyeri olacağına inanıyorum, her geçen gün daha da güçleniyor”