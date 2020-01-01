Gary Neville, Mino Raiola'ya ateş püskürdü

Kırmızı Şeytanlar'ın unutulmaz isimlerinden Gary Neville, Solskjaer ile medya üzerinden tartışmaya giren Raiola hakkında çok sert ifadeler kullandı.

'ın unutulmaz futbolcularından Gary Neville, başta Paul Pogba olmak üzere birçok yıldızın menajerliğini yapan Mino Raiola'ya ateş püskürdü.

Syk Sports'ta yayınlanan Monday Night Football programında konuşan Neville, "Raiola, Pogba'yı savunmuyor. O sadece bir sonraki ödemesini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Kulübün Raiola'ya karşı tavır alması gerektiğini söyleyen İngiliz futbol adamı, United'ın Raiola'nın temsil ettiği futbolcuları transfer etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Daha fazla takım

"O, United için ciddi bir tehlike. Kulüp güçlü durmalı ve Raiola'nın temsil ettiği futbolculara, 'Bu adamla iş yapacaksın seninle ilgilenmeyeceğiz.' demeli. Herkese açık bir şekilde kulübü utandırmaya çalışıyor."

"Pogba'yı savunduğunu söyleyecektir ancak Solskjaer onun için kötü bir şey söylemedi. Sadece United'ın 100 milyon euro ödediği bir oyuncunun daha iyi oynaması gerektiğini ifade etti. Ancak Raiola, Pogba'nın oradan ayrılmasını istiyor. Onun sayesinde milyonlar kazandı ve kazanmaya devam edecek."

Haberin devamı aşağıda

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın 'a dönebileceğini ima eden Raiola'ya son sözün kulübe ait olduğunu ima etmişti.

Dünyaca ünlü İtalyan asıllı Hollandalı menajer ise Solskjaer'i "Pogba onun malı da değil. Bir insana sahip olamazsınız. Umarım Solskjaer, Paul’un kendisinin tutsağı olduğunu söylemeye çalışmıyordur." sözleriyle eleştirmişti.