Gary Neville isyan etti: Kaç kişinin ölmesi gerekiyor?

Gary Neville, Premier Lig yönetimini koronavirüs salgınına rağmen ligleri yeniden başlatmak istemesi nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını sonrası ertelenen ligleri yeniden başlatmak için çalışmalar yaparken, ve İngiltere Milli Takımı’nın eski oyuncusu Gary Neville, duruma tepki gösterdi.

Sky Sports' a yaptığı açıklamada liglerin yeniden başlamasıyla Premier Lig’de oynayan futbolcuların koronavirüse yakalanma riskinin artacağını belirten Neville, futbolcuların karantinaya alınarak ve sürekli koronavirüs testlerine tabi tutularak güvende kalmalarının sağlandığını belirtti.

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe’ın eylül ayına kadar futbol oynanmaması gerektiği şeklindeki uyarısını da hatırlatan Neville, Premier Lig yönetiminin ligleri başlatmak için acele ettiğini ve bunun futbolcuları riske atmak anlamını taşıyacağını söyledi.

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Premier Lig’in yeniden başlatma tartışmalarının sadece para meselesi olduğunu belirten Neville, “Burada insan hayatını riske etmekten söz ediyoruz. Premier Lig’de maçların oynanmaması için kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bir futbolcu mu? Bir stadyum çalışanı mı? Nasıl bir risk alındığının farkında değiller mi? İnsan sağlığı hiçe sayılıyor. Bütün bu tartışma tamamen ekonomik” değerlendirmesinde bulundu.

Her şeyden önce sağlığın geldiğinin altını çizen Neville, “Kaç futbolcuda astım ya da şeker hastalığı olduğunu biliyor muyuz? Bütün futbolcuları büyük bir risk altına atıyorlar” dedi.

İngiltere’de şimdiye kadar 20 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.