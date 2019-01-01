Gary Medel, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta devre arasında transfer teklifleri alan Gary Medel, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'ta devre arasında transfer teklifleri alan Gary Medel, siyah beyazlıların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; West Ham'dan gelen teklifi yönetimin telkinleri sebebiyle kabul etmeyen Medel, bu kararından pişman oldu ve birikmiş bazı alacaklarının konuşulması için menajerini İstanbul'a çağırdı.

Son olarak Çin'den aldığı teklifi kabul etmeyen Şilili yıldız, 2020'de bitecek olan sözleşmesinin son senesi opsiyon olması sebebiyle sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor.

İki maçtır kadrodaki yerini Atiba'ya kaptıran tecrübeli futbolcu, tercihini sezon sonunda İngiltere'ye gitmekten yana kullanacak.