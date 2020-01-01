Gary Lineker: Futbolculara zaman tanınmalı

İngiliz efsane futbolcu, maaşlarında kesinti yapılırken oyunculara biraz daha fazla zaman verilmesini savundu.

Dünyadaki çoğu futbol ligi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alındı.

Kulüpler, çözüm yolu olarak oyuncuların, menajerlerin veya teknik ekibin maaşlarında kesintiye giderek gelirlerin azaldığı bu kriz döneminde finansal durumlarını rahatlmaya çalışıyor.

, ve bu yönteme başvuran takımlar arasında bulunuyor.

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Daha fazla takım

İngiltere'nin en büyük efsanelerinden biri olan Gary Lineker ise bu maaş kesintileri kararlarını verirken oyunculara biraz daha fazla sabır gösterilmesini istiyor.

Sky News'e konuşan Lineker "Oyuncuları yargılamadan önce onlara cevap hakkı ve zaman tanınmalı. Futbolcular böyle zor dönemlerde her zaman sorumluluk almıştır. Neler yapacaklarını bekleyip görelim. Eğer bir şey yapmamayı seçerlerse ilk eleştiren insan ben olacağım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde "Premier Lig oyuncuları maaşlarında kesintiye gidilmesini kabul etmezlerse, suç işlemiş olurlar" açıklamasını yapan parlamento üyesi David Lammy'ye de cevap veren Lineker " Bu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Bu bir suç değildir. Antrenmanların da iptal edilmesinin ardından futbolcular organize olmak için gerekli vakte sahip değil. Eleştirmeden önce neler yapacaklarını görmek için onlara şans vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.