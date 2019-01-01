Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye imzayı attı

Sarı lacivertli kulüp, Al Ittihad forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferin hareketli kulübü , bir dönem forması da giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bedelsiz olarak 2 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

2017-2019 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Rodrigues, geçen sezonun devre arasında 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'e transfer olmuştu.

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Garry Rodrigues, Al Ittihad forması altında çıktığı 12 resmi maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi yaptığı 7. transfer oldu. Sarı lacivertliler daha önceden Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Bayındır ve Vedat Muriqi'i kadrosuna katmıştı.