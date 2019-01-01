Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Sarı lacivertliler 28 yaşındaki oyuncuya imza attırmak üzere...

Transferde hareketli günler geçiren , uzun süredir gündemde olan Garry Rodrigues'i imza attırmak üzere İstanbul'a getirdi. Yeşil Burun Adalı oyuncu sarı lacivertli ekiple kontratının son detaylarını görüştükten sonra kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezona 'da başlayan Garry Rodrigues, devre arasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Ittihad Cidde'ye transfer olmuştu. Rodrigues, Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza atacak.

28 yaşındaki yıldız, 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla 12 maçta 3 gol, Al-Ittihad Cidde formasıyla 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.