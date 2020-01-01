Garry Neville: Harry Kane, Manchester United için uygun profil

Manchester United efsanesi Garry Neville, Harry Kane’in bu kulübün transfer politikasına uyduğunu söyledi.

Sky Sports’ta konuşan Garry Neville, “ ’ın tarihinde böyle transferler hep olmuştur. Bryan Robson, Roy Keane, Rio Ferdinand, Wayne Rooney… Her dönem Premier Lig’in en ünlü yerli oyuncularını transfer ettiler” dedi.

Bu isimlere geçtiğimiz yaz Harry Maguire’ın da eklendiğini söyleyen Neville, Harry Kane’in Instagram canlı yayınında ‘ ’ı seviyorum ve hep seveceğim ancak takım olarak doğru yolda olmadığımızı düşünürsem ayrılabilirim” sözlerini de transfer sinyali olarak yorumladı.

Kane’in oldukça zeki biri olduğunu ve sözlerinin tesadüf olmadığını öne süren Neville, “Kulübün personel maaşlarında indirim ve ücretsiz izin hamlesini eleştirdi. Bence Tottenham’ı iki hafta önce sevdiği kadar sevmiyor. Hem yöneticilere uyarıda bulundu, hem de transfere açık kapı bıraktı ” diye konuştu.