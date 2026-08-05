Muhammed Salah, taraftarlara mesajını iletmek için Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkmayı beklemedi; bunu takım formasıyla ilk kez göründüğü anda, alışılmadık bir forma numarası seçerek yaptı. Ancak bu numara, Türk kentinin sakinleri için futbolun ötesine geçen bir anlam taşıyor.

Trabzonspor'un resmi hesabının çarşamba günü paylaştığı fotoğraf ve video görüntüleri, Salah'ı sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmesini imzalamak üzere hazırlanırken Türkiye'ye giden uçakta takım formasını giymiş ve sırtında 61 numarayla gösterdi.

Numara seçimi geniş çaplı sorulara yol açtı ve gelecek sezon Türk takımıyla mücadeleye bu numarayla mı çıkacağı merak edildi; özellikle Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, Liverpool'daki yılları boyunca 11 numaralı formayı giymişti.

Ancak 61 numaranın, Mısırlı yıldızın Trabzon kenti için tarihi bir simge taşıyan öncü bir mesajı olduğu ortaya çıktı; zira bu numara, Türk araç plaka kayıt sistemindeki il koduna işaret ediyor.

Yıllar geçtikçe bu numara, kentteki kimlik ve aidiyetin en belirgin sembollerinden biri hâline geldi; mağaza isimlerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alır oldu. Ayrıca 61 numarayı taşıyan Trabzonspor forması, kulüp taraftarları arasında özel bir yere sahip.

Türk kulübü, Salah'ın Türkiye'ye yolculuğunu bir video ile belgeledi. Oyuncu, bu video sırasında taraftarlara şu mesajı iletti: "Trabzon, hazır mısınız? Ben buradayım, yakında görüşürüz. Nerede olursak olalım, Trabzon burada."

Daha önceki raporlar, Salah'ın 11 numaralı formayı giyeceğini öngörmüştü; ancak Mısırlı Kral'ın yeni yolculuğunda taşıyacağı numara önümüzdeki birkaç saat içinde netleşecek.

34 yaşındaki Salah, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak transfer olduğu Trabzonspor ile yeni bir deneyim yaşıyor.

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