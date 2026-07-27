Garip bir hamle: Galatasaray'dan Musiala'nın transferine ilişkin açıklama

Türk kulübü Galatasaray, mevcut yaz transfer döneminde Bayern Münih yıldızı Alman Jamal Musiala ile anlaştığına dair çıkan haberlere yanıt vermek amacıyla resmi bir açıklama yayımlayarak alışılmadık bir adım attı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, başta "Hürriyet" gazetesi olmak üzere birçok Türk medya organının, Musiala'nın kiralık olarak katılmak üzere Galatasaray'a önerildiğini ve tüm taraflar arasındaki görüşmelerin ileri aşamalara ulaştığını doğrulayan haberler yaptığını aktardı.

Ancak Galatasaray yönetimi, gazetecilere gönderilen resmi bir açıklamayla bu haberleri hızla yalanladı. Bu adım, özellikle Türk kulübünün transfer piyasasındaki söylentilere yorum yapmama alışkanlığı düşünüldüğünde büyük şaşkınlık uyandırdı.

Galatasaray açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüzün Jamal Musiala ve Bayern Münih kulübü ile anlaşmaya vardığını öne süren haberler gerçek dışıdır ve bu, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklanmıştır."

Raporda, açıklamanın Almanya'da da şaşkınlık yarattığına dikkat çekildi; zira Musiala'nın Galatasaray'a transferinden bahseden haberler Alman medyasında herhangi bir ilgi ya da inandırıcılık görmemişti.

Musiala, Bayern Münih ile yeni bir sezona hazırlanıyor; hem oyuncu hem de kulüp tarafında mevcut yaz döneminde aralarındaki ilişkiyi sona erdirme niyeti bulunmadığı vurgulanıyor.

Alman yıldız, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Paraguay karşısında penaltı atışlarıyla elenmesinin ardından ameliyat olmuştu. Doktorlar sol ayağından bir metal plaka çıkarmış olup oyuncu şu anda sahalara dönüş hazırlığı kapsamında iyileşme sürecini sürdürüyor.

"Mundo Deportivo", Faslı İsmael Saibari'nin Bayern Münih'e katılmasının takım içindeki rekabeti kızıştırabileceğini, ancak bunun hiçbir şekilde Musiala'nın ayrılığının yaklaştığına dair bir işaret olmadığını ekledi; nitekim Musiala hâlâ Bavyera kulübünün sportif projesinin en önemli dayanaklarından biri konumunda.

Böylece Galatasaray, kulübün bu tür haberlere nadiren yorum yapması nedeniyle yaz transfer piyasasının en tuhaf açıklamalarından birine imza atarak, Musiala ile anlaşma bulunduğuna dair yayımlananların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını teyit edip dolaşımdaki söylentilere son verdi.

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