Gareth Southgate, Dünya Kupasından sonra milli takımı bırakacağı söylentilerine cevap verdi: 2024 yılına kadar süren sözleşmesini hatırlattı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, milli takımı bırakacağı hakkındaki söylentilere cevap verdi.

NELER OLDU? 52 yaşındaki teknik adam, İngiltere'yi 2018 Dünya Kupası'nda son dörde, Euro 2020'de ise finale taşıdı ancak UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere küme düştü. Hakkında milli takımı bırakacağı yönünde söylentiler bulunan Southgate, 2022 Katar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi zafere taşıma hedefine hâlâ bağlı olduğunu ve sözleşmesinin 2024 yılına kadar devam ettiğini hatırlattı.

NE SÖYLENDİ? Southgate, geleceği hakkında: "Şu anda konuştuğumuz gibi, 2024'e kadar sözleşmem var ancak futbolda sonuç almanız gerektiğinin farkındayım. Plan orada, süreklilik arzusu da orada ama aynı zamanda hem düşük performans gösterip hem de o ofiste kalmayı beklemiyorum." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: İngiltere, Euro 2024 elemelerinde C Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya, İtalya ve Malta ile mücadele edecek.

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İNGİLTERE İÇİN SIRADA NE VAR?

İngiltere, 21 Kasım'da İran maçıyla 2022 Dünya Kupası'na başlayacak ve ardından karşılaşmalar ABD ve Galler ile devam edecek.