Gareth Bale: "Courtois'dan daha iyiyim"

İspanyol Golf Açık turnuvasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bale, Courtois'dan daha yetenekli bir golfçü olduğunu söyledi.

Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale, golf sporuna düşkünlüğüyle biliniyor. İspanyol Golf Açık turnuvasına katılan ünlü futbolcu, golf karşılaşmalarını düzenli olarak takip ettiğini söyledi. Gareth Bale, bu tür golf müsabakalarını kaçırmak istemediğini ifade etti.

Madrid ekibinin yıldız futbolcu, İspanyol Golf Açık turnuvasındayken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Golf hakkında konuşan yıldız futbolcu, Real Madrid soyunma odasındaki bazı sırları da basın mensuplarıyla paylaşmaktan çekinmedi.

"En iyi golfçü benim"

Golf sevgisinden bahseden Galli yıldız, "Real Madrid soyunma odasındayken sadece iki kişi golf oynuyoruz Birisi ben, diğeri ise Thibaut Courtois. Ben, kesinlikle golf oynarken Courtois'dan daha iyiyim. Bu yüzden, Madrid soyunma odasındaki en iyi golfçü benim" dedi.

"Ben bir golf hayranıyım. Bu yüzden bu turnuvayı takip ediyorum. Atmosfer, halk ve hava gerçekten çok iyi. Dürüst olmak gerekirse, İspanyol Golf Açık turnuvasındaki sporcular çok iyiler. Onların yeteneklerine hayran kaldım."

"Golf sporunda, futboldan daha fazla baskı var"

Galli oyuncu Bale, golfçülere hayranlık duyduğu konulardan bahsederken, "Onlar, sahada yalnızlar ve üzerlerinde çok fazla baskı var. En kötü koşullarda bile konsantrasyonlarını kaybetmemeye çalışıyorlar. Sahip oldukları baskıya rağmen iyi bir performans göstermeleri gerçekten inanılmaz" dedi.

"Futbolda da çok fazla baskı var ama futbolcu olarak sahada kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Sadece size baskı yapılmıyor, hakeme de baskı yapılıyor. Hatta, futbolcular da ayrıca hakeme baskı yapabiliyorlar ama golf böyle değil."

"Golf, daha fazla zihinle oynanan bir oyun. Golf oyuncularının üzerindeki baskının, 80 bin kişinin önündeki baskıdan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Onlar, olağanüstü bir baskı hissediyorlar."

Bale'den golf sporuna destek

Galler PGA turnuvasına desteğini de açıklayan Gareth Bale: "Bu yıl, pandemi nedeniyle golf oynamakta zorlandık ancak Galler'e geri dönüp turnuvayı büyütmeyi amaçlıyorum. Ben, golf sporuna daha fazla çocuğu çekmek istiyorum. Golf sporundaki bütçeyi büyütüp bu sporun, çok fazla inasana ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

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