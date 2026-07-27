Barcelona savunmacısı Eric Garcia, takım arkadaşı Ferran Torres'in Dünya Kupası finalinde attığı golün bir tesadüf eseri olmadığını açıkladı ve iki oyuncunun futbolun zirvesine ulaşmak ve dünya şampiyonluğunu kazanmak için gösterdiği zihinsel çalışmayı övdü.

Eric Garcia (25 yaşında), Barcelona'da Dünya Kupası şampiyonu olan 8 oyuncudan biriydi.

Barcelonalı savunmacı şu an hak ettiği bir tatilin keyfini çıkarıyor. Milli takımla elde ettiği başarı hakkında konuşmak için "Cadena COPE" radyosuna konuk oldu ve önümüzdeki sezon Barcelona ile ilgili hedeflerini de ortaya koydu.

Barcelonalı savunmacı, kutlamalar sırasında oyuncuların gördüğü sevginin büyüklüğünden etkilendiğini itiraf etti ve final maçının golcüsü takım arkadaşı Ferran Torres'i övmeyi de ihmal etmedi.

Kendisi ve Torres ile birlikte çalışan psikoloji uzmanı hakkında sorulduğunda Garcia, her ikisinin de zirveye ulaşmak ve Dünya Kupası'nı kazanmak için yaptığı zihinsel çalışmayı vurgulamaktan çekinmedi.

Garcia şöyle konuştu: "İyi ya da kötü, kendimi ve Ferran'ı bu kategoriye koyabilirim; çünkü biz her şeye alışığız. Bizim işimiz futbol oynamak ve bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Her zaman söyledim, işler daha iyi ya da daha kötü gidebilir, ama her zaman hazır ve doğru tutumda olmak gerekir. Sonuçta, bu durumda bize Dünya Kupası'nı kazandıran golü onun atması bir tesadüf değil."

Garcia, final maçında gerçekleşen ilk Dünya Kupası katılımını nasıl yaşadığını da anlattı: "Bu ay boyunca fırsatın her an gelebileceğini düşünerek hazırdım ve sonunda bakın, final maçında geldi. Ve herkesin hedefi olan kupayı kazanmayı başardık. Sıra bize gelse de gelmese de, hepimiz katkı sağlamak için oradaydık. Teknik direktöre her zaman benden isteyeceği her şeye hazır olduğumu söylüyordum."

Barcelonalı oyuncu, takımın Dünya Kupası'nı kazanabileceğini hissetmeye başladığı bir an olduğunu itiraf etti: "Bu, Enzo'nun kırmızı kart görmesinin ardından, Julián'ı çıkarıp fazladan bir savunmacı oyuna soktukları anda oldu."

Dolu dolu bir kupa özgeçmişine Dünya Kupası'nı da ekledikten sonra Garcia, kariyerindeki bir sonraki hedefinin Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunun farkında.

Barça'nın yıldızı bu konuda şunları söyledi: "Evet, evet. Bugüne kadar sahip olduğum kupa özgeçmişinden şikayet edemeyeceğim açık. Her oyuncu kazanmak ve kupalar kaldırmak ister, bunun için buradayız."

Eric Garcia ayrıca 12 Ağustos'ta Barcelona antrenmanlarına döneceğini de doğruladı.