Gana maçı öncesinde... Rice, Tuchel’in akıllı kararını övdü

Arsenal’in yıldızı Declan Rice, önümüzdeki Salı günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İngiltere milli takımının Gana ile oynayacağı maç öncesinde tamamen formda ve sakatlıksız olduğunu açıkladı.

Arsenal'in yıldızı, 12. gruptaki açılış maçında Hırvatistan'ı mağlup eden "Üç Aslanlar"ın muhteşem performansında önemli bir rol oynadı. Teknik direktör Thomas Tuchel'in takımı, turnuvaya 4-2'lik ezici bir galibiyetle başladı.

Ancak Rice, maçın bitimine 20 dakika kala sırt ve diz tendonlarında ağrı şikayetiyle oyundan çıkarıldığında sakatlık endişesi yarattı.

İngiltere, 48 saat içinde tekrar sahaya çıkacak ve orta saha oyuncusunun ilk 11'de yer alması muhtemel görünüyor. Rice, aynı zamanda teknik direktörünün kararlarını da övdü.

ITV kanalına yaptığı açıklamada, Gana maçında oynama ihtimalinin olup olmadığı sorulan Rice, “Evet, hazırım, formdayım ve oynamaya hevesliyim” dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Beni oyundan çıkarmak akıllıca bir karardı. Diz arkasındaki sinirlerde biraz ağrı hissediyordum; bu ağrıyla Noel’den sonra Arsenal’de çok uzun bir süre başa çıkmaya çalışıyordum.”

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası pek çok kişi bunu bilmiyordu, çünkü her şey perde arkasında gerçekleşiyordu."

Ve şöyle devam etti: "Doğru bir karardı. Son 20 dakikada çoğu sakatlık genellikle meydana gelir."

Şöyle devam etti: "Son 20 dakikada vücudunuzun bu zorlu süreci yaşadığını gerçekten hissedersiniz. Son birkaç gündür kendimi çok iyi hissediyorum."

Ayrıca İngiltere, Rice’ın Arsenal’daki takım arkadaşı Bukayo Saka’nın dayanıklılığı ve hazırlık durumu konusunda endişeler taşıyor.

Saka’nın fiziksel kondisyonuyla ilgili endişeler varken bu turnuvada etkili olup olamayacağına dair bir soruya yanıt veren Rice, “Yüzde yüz, evet” dedi.

Ve şöyle devam etti: “Çok iyi antrenman yapıyor, son maçta forma giydi ve muhteşem bir etki yarattı,” diyerek Marcus Rashford’un attığı dördüncü golün asistini yaptığını belirtti.

Rice sözlerini şöyle tamamladı: “O, birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri ve her maçta oynamak istiyor, ancak burada akıllı bir karar verdi. Ayrıca, inanılmaz bir performans sergileyen Nuni de var.”