Gana, Dünya Kupası'nda Panama ile oynayacağı maç öncesinde yargıya başvurdu

Gana hükümeti bugün Salı günü, orta saha oyuncusu Thomas Partey’e ülkeye giriş vizesi verilmesini reddeden Kanada makamlarının kararının gözden geçirilmesi için resmi bir itirazda bulundu; davanın bir federal mahkeme tarafından acilen görüşülmesi planlanıyor.

Mevcut durum nedeniyle, Kanada topraklarına girişine izin verilmemesi sonucu Partey, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Kanada’nın Toronto kentinde oynanacak olan Dünya Kupası’ndaki Panama ile Gana arasındaki açılış maçında forma giyemeyecek. 33 yaşındaki oyuncunun vize krizi, Birleşik Krallık’ta aleyhine devam eden ceza davasından kaynaklanıyor.

Barti, 2020 ile 2022 yılları arasında dört farklı kadının ileri sürdüğü iddialarla bağlantılı yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasına karşı masum olduğunu savunmuştu ve önümüzdeki yıl mahkemeye çıkması bekleniyor.

Gana hükümeti ise Kanada’nın kararını “keyfi ve haksız” olarak nitelendirdi ve şu anda Partey’in milli takım maçına katılmak üzere kısa süreliğine Kanada’ya girişine izin verecek istisnai bir izin almaya çalışıyor. Ayrıca mahkemeye, Kanadalı göçmenlik yetkililerine oyuncunun vize için yeni bir başvuru yapmasına izin vermeleri yönünde talimat verilmesi talebinde bulundu.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okodzito Ablakwa, ülkesinin eski Arsenal oyuncusu için Kanada vizesi alabilmesini sağlamak amacıyla tüm diplomatik yolları da değerlendirdiğini vurguladı; ancak mahkemedeki hukuki işlemlerin ne kadar süreceği henüz belirsizliğini koruyor.

Buna karşılık, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı, BBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kanada’nın büyük etkinliklere ev sahipliği yapmasının göçmenlik kanunlarını değiştirmeyeceği konusundaki tutumu sabittir. Kanada’ya gelmek isteyen her kişi, mevcut gerçekler ve yürürlükteki yasalar temelinde bireysel olarak değerlendirilir.”

Şu anda İspanya’nın Villarreal kulübünde forma giyen Parti, Haziran 2016’daki ilk maçından bu yana Gana milli takımında 50’den fazla uluslararası maça çıktı. Turnuva başlamadan önce, Gana Milli Takımı'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, Partey'i kadroya çağırma ve onunla kadro oluşturma konusunda herhangi bir endişesi veya tereddüdü olmadığını belirtmişti.

Gana, 23 Haziran’da ABD’nin Boston kentinde İngiltere ile, ardından 27 Haziran’da Philadelphia’da Hırvatistan ile karşılaşacak; ancak “Kara Yıldızlar”, 12. gruptu ikinci sırada bitirmeleri halinde, son 32 turunda tekrar Kanada’ya dönmek zorunda kalabilir.