Gana, 40 yıl sonra Fas’ın Dünya Kupası’ndaki başarısını tekrarladı

Gana milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında kalesini gole kapatarak, turnuva tarihinde savunma sağlamlığı konusunda tarihi bir Afrika listesine girdi ve bu başarıyı elde eden beşinci Afrika takımı oldu.

Bu rekor, Gana'nın ilk turda Panama'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından, dün Salı günü ikinci turda İngiltere ile 0-0 berabere kalmasıyla gerçekleşti ve Gana'nın kalesi şu ana kadar gol görmedi.

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Daha önce sadece 3 Afrika milli takımı, bir Dünya Kupası turnuvasında ilk iki maçını gol yemeden tamamlamıştı. Bunlar:

1982'de Kamerun, 1986'da Fas ve 2014'te Nijerya. Fransız "stats foot" ağına göre, Fas bu başarıyı 2022 Dünya Kupası'nda tekrarladı, ardından 2026'da Gana da onlara katıldı.

İngiltere karşısında değerli bir puan almasına rağmen Gana milli takımı hücumda zorlanmaya devam etti; takım, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynadığı hiçbir maçın ilk yarısında şut çekmeyen tek takım oldu.

Ayrıca istatistik ağı "Opta"ya göre, Gana milli takımı, Dünya Kupası tarihinde arka arkaya iki ilk yarıyı şut atmadan geçiren ikinci takım oldu ve 1990 turnuvasında Kosta Rika'nın kaydettiği rekoru egale etti.











