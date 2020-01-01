Gambiya'da futbol ligi iptal edildi

Gambiya'da 2019-20 futbol sezonu salgın nedeniyle iptal edildi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı.

Gambiya Futbol Federasyonundan (GFF) yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ülkede daha önce oynanan maçların geçersiz sayıldığı belirtilerek, "bu yılki futbol liginde kazanan, terfi ve düşme yok" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ligde ilk iki sıraya giren Real De Banjul FC ve Gambia Armed Forces FC'nın Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nda Gambiya'yı temsil edeceği vurgulandı.

GFF'in Salgın Yardım Fonu'ndan kulüplere mali destek sağlayacağını kaydedildi.

Daha fazla takım

Afrika kıtasında , , Etiyopya, Uganda ve Güney Sudan gibi ülkeler, salgın nedeniyle futbol maçlarını ertelemişti.