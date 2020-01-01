Galler'de ligler tescil edildi, şampiyon Connah’s Quay Nomads
Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.
Premier Lig'de lider olan Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.
Galler Premier Lig'de normal sezonu The New Saints'in 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Connah's Quay Nomads, Şampiyonluk Grubu'nda gösterdiği iyi performansla liderliği eline almayı başarmıştı.
Tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazanan Connah's Quay Nomads, bu sezon ayrıca Galler Lig Kupası'nı da müzesine götürmüştü.
Covid-19 salgını sebebiyle daha önce Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.