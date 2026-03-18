Galler, Bellamy'nin playoff kadrosu: Finalde İtalya ile karşılaşabilir

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak için play-off mücadelesinde yer alacak 26 kişilik kadroyu resmen açıkladı. Bu süreç aşamalı olarak ilerleyecek; ilk olarak 26 Mart Perşembe günü, biletleri tükenmiş olan Cardiff City Stadyumu'nda Bosna-Hersek ile yarı final maçı oynanacak. Galibiyet halinde, Dragons 31 Mart Salı günü yine Cardiff'te İtalya ile Kuzey İrlanda arasındaki maçın galibi ile final play-off'unda karşılaşacak.





Play-off'u kazanan takım, Dünya Kupası'nın final aşaması için Kuzey Amerika'ya uçacak. Kura çekimi sonucunda bu takımın B Grubu'nda Kanada, İsviçre ve Katar ile eşleşeceği belirlenmiştir. Bu arada, Galler milli takımının en önemli isimlerinden biri olan Tottenham'lı Ben Davies, ayak bileği sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacaktır.





Kaleciler: Karl Darlow (Leeds), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield Utd), Tom King (Everton).

Defans oyuncuları: Jay Dasilva (Coventry), Rhys Norrington-Davies (QPR), Dylan Lawlor (Cardiff), Ben Cabango (Swansea), Joe Rodon (Leeds), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff).

Orta saha oyuncuları: Ethan Ampadu (Leeds), Josh Sheehan (Bolton), Jordan James (Leicester), Liam Cullen (Swansea), Joel Colwill (Cardiff), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth).

Forvetler: Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke), Mark Harris (Oxford), Lewis Koumas (Hull City), Dan James (Leeds), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff).