Galatatasaray, Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın Japon savunmacısı Yuto Nagatomo ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

'da teknik direktör Fatih Terim'in her basın toplantısında üzerinde durduğu devre arası transfer çalışmalarının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da Ocak ayında kadro planlamasında büyük değişikliklere gidilmesi planlanıyor.

CalcioMercato'nun haberine göre, Fatih Terim'in kadro planlamasında yer almayan isimlerden biri de Japon sol bek Yuto Nagatomo.

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Devre arasında Nagatomo ile yollarını ayıracak olan sarı kırmızılıların sol bek arayışları sürüyor.

33 yaşındaki Nagatomo, bu sezon sarı kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ancak gol ya da asist katkısında bulunamadı.