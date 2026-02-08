Galatasaraylıları sinir küpü yapacak Osimhen sözleri! Transfer isteğini açıkladı

Juventus efsanelerinden Fabrizio Ravanelli, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e resmen kafayı taktı. Ravanelli, Juventus'un Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini düşünüyor.

Ne söylendi?

Ravanelli, Osimhen hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarında Osimhen gibi bir oyuncunun peşine düşerdim. Juventus, Osimhen'i transfer etmeye çalışmalı çünkü Luciano Spalletti'nin oyun stiline çok uygun. Spalletti, Osimhen'i iyi tanıyor ve onu en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor.

Osimhen'e methiyeler düzdü

Osimhen, Juventus için mükemmel bir transfer olur. Osimhen; hava toplarında etkili, hızlı ve boşlukları iyi değerlendiriyor. Ayrıca, rakip savunmacılar da baskı yapıyor."

Öte yandan Ravanelli, Fenerbahçe'nin eski forveti Youssef En-Nesyri hakkında da önemli sözler sarf ederek şunları ekledi:

"Kolo Muani takıma yardımcı olabilirdi. Mükemmel bir oyuncu. Kulübü ve oyuncuları zaten tanıyor. O faydalı olabilirdi ama En-Nesyri'nin Juventus ile pek ilgisi yok! En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil ve dengeleri değiştiremezdi. En-Nesyri'yi transfer etmektense, kimsenin gelmemesi daha iyi."