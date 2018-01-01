Galatasaraylı Garry Rodrigues, kendi geleceğini belirleyecek

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues, geleceğiyle ilgili kararı kendisi verecek.

Transfer çalışmaları konusunda sıcak saatler yaşanan Galatasaray'da gözler takımdan gidecek isimlere çevrilirken Garry Rodrigues konusu da yavaş yavaş netlik kazanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Al Ittihad'dan Rodrigues için 8 milyon euro'luk transfer teklifi alan Galatasaray, Çin ekiplerinden Beijing Guoan'dan da 10 milyon euro'yu aşan bir teklif aldı.

Aldığı iki teklifi de masada tutan Galatasaray, oyuncuyla birlikte teklifleri değerlendirecek ve futbolcunun kararını bekleyecek. Garry Rodrigues'in bu iki tekliften birine olumlu yanıt vermesi durumunda Galatasaray, oyuncuyla yollarını ayıracak.

Galatasaray'la görüşme gerçekleştirecek olan Garry Rodrigues'in 3 Ocak'ta İstanbul'da olması bekleniyor.