Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi için açıklama

Zamalek Kulübü yöneticilerinden Tarek Hashish, Mostafa Mohamed'i satın alma hakkının tamamen Galatasaray'a ait olduğunu belirtti

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mostafa Mohamed gösterdiği performanslı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Mısırlı yıldızın sözleşmesi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Zamalek Kulübü yöneticilerinden Tarek Hashish konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonunun Galatasaray'a ait olduğunu belirten Hashish, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada; "4 milyon dolar'lık ödemeyi en geç Temmuz 2022'den önce yapmak üzere 31 Aralık 2021'e kadar satın alma opsiyonunu kullanabilir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Galatasaray'ın Temmuz 2022'den önce dilediği tarihte parayı ödeme özgürlüğü olduğunu belirtti.

Öte yandan Galatasaray'ın ödemeyi Temmuz 2022'den önce yapmaması durumunda Mostafa Mohamed, Zamalek'e geri dönecek.

Sonraki satıştan yüzde 10

'Al Daraga Al Talta' programına da konuyla ilgili konuşan Tarek Hashish, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i satması halinde sonraki satıştan % 10'luk pay sahibi olduklarını belirtti.

Galatasaray'ın genç yıldızı Mostafa Mohamed, sarı - kırmızılı formayla Süper Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı.

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Bir süredir haberlere konu olan Mostafa Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili dedikodular bu açıklamayla kapanmıştır. Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçimi kazanacak olan yeni yönetimin ilk işi bu ödemeyi gerçekleştirmek olmalıdır.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'a gelmeden önce de birçok kulübün radarındaydı. Sarı - kırmızılılar doğru bir kariyer planlaması ile gelişimin katkı sunarak, Avrupa'ya gönderebilecekleri Mostafa Mohamed'den çok iyi bir bonservis geliri elde edecektir.