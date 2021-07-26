Galatasaray'ın yeni transferleri PSV maçında oynayabilecek mi?

PSV yenilgisinin ardından transferde atağa geçen Sarı kırmızılı ekip, Boey, Cicaldau ve Van Aanholt ile sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında, 28 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven'ı İstanbul'da ağırlayacak. Hollanda'daki ilk maçı 5-1 kaybeden Galatasaray'ın tur ümitleri oldukça azalmıştı.

Ancak bu Galatasaray için Avrupa'da yolun sonu anlamına gelmiyor. Sarı kırmızılı takım PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray, bildirim tarihi geride kaldığı için yeni transferlerden PSV eşleşmesinin ikinci ayağında yararlanamayacak. Alexandru Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey, UEFA listesine 30 Temmuz tarihinde yapılacak yeni bildirimle eklenebilecek.

Üç yeni transfer, Galatasaray turu geçerse Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibine karşı, aksi takdirde ise St. Johnstone mücadelesinde forma giyebilecek.

Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA'nın 2021/22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralını kaldırmasıyla, Emre Kılınç'ın PSV ağlarına gönderdiği golün bu açıdan bir önemi kalmadı. Galatasaray rövanşta dört farklı kazanırsa maç uzatmalara gidecek.

Cimbom'un 90 dakikalık sürede turu geçmesi için beş farklı galibiyete ihtiyacı var.

Yeni transferler nasıl katkı sağlar?

Romanya'nın Universitatea Craiova takımından transfer edilen Alexandru Cicaldau, orta sahada yaratıcı özellikleri ve skor gücüyle dikkat çekiyor.

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Uzun süredir birçok farklı ismin gündeme geldiği sol bek pozisyonu için yönetim ve teknik direktör Fatih Terim, Premie Lig tecrübesi bulunan Hollandalı Patrick van Aanholt'ta karar kıldı.

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Galatasaray sağ beke ise sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Rennes'den 1 milyon euro'ya alınan 20 yaşındaki Sacha Boey, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Dijon'da dikkat çekici bir performans sergilemişti.

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