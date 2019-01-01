Galatasaray'ın yeni transferi Valentine Ozornwafor kimdir?
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Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor'un adı uzun zamandır Galatasaray ile anılıyordu.
Transferde mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, genç stoperi 4 yıllığına renklerine bağladı.
Valentine Ozornwafor kimdir?
1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor.
Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.