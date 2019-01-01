Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk kimdir?

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Okan Kocuk kimdir? Yakından tanıyalım...

Son 2 sezonda İstanbulspor ve formalarıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Okan Kocuk, ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Okan Kocuk kimdir?

27 Temmuz 1995 yılında Bursa'da dünyaya gelen Okan Kocuk, 2006 yılında Mustafakemalpaşaspor'un alt yapısında futbola başladı. 2008 yılında Bursaspor'un dikkatini çeken Kocuk, yeşil-beyazlı kulübe transfer oldu.

2011 yılında profesyonel kariyerine başlayan Okan Kocuk, 2014-2015 sezonunda ilk defa Bursaspor'un A Takımı'nda forma şansı buldu. 23 yaşındaki oyuncu, 4'ü Ziraat Kupası olmak üzere toplam 5 maçta yeşil-beyazlı ekibin kalesini korudu. 2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'a kiralanan Kocuk, 25 resmi maçta forma giydi.

Haberin devamı aşağıda

2017-2018 sezonunda ise kiralandığı İstanbulspor'da parlayan Okan Kocuk, 37 maçta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon ise alt yapısında yetiştiği Bursaspor'a geri dönen Kocuk, 'de hepsi ilk 11 olmak üzere 22 kez sahadaki yerini aldı.

17 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında milli formayı giyme onuruna erişen Kocuk, toplam 4 maça çıkmayı başardı.