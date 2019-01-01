Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin cezası ne zaman bitecek? Diagne, Galatasaray formasını ilk kez hangi maçta giyecek?
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AA
Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı maçta sarı kart gören Mbaye Diagne cezalı duruma düşmüştü. Sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'da oynanan maçta kırmızı kart gören oyuncu 4 maç ceza aldı.
Toplam 5 maç alan oyuncu, Rizespor, Alanyaspor ve Başakşehir maçalrında cezasının bir kısmını tamamladı.
Galatasaray'a transfer olan Senegalli yıldız, ligde deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı ve Hatayspor'la oynanacak olan kupa maçı ile cezasını bitirecek. 21. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında forma şansı verilmesi halinde yeni takımıyla ilk maçına çıkacak.