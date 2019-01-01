Transferler
Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin cezası ne zaman bitecek? Diagne, Galatasaray formasını ilk kez hangi maçta giyecek?

Son güncelleme
Yorum()
AA
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurduğu Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin kart cezası ne zaman bitiyor?

Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı maçta sarı kart gören Mbaye Diagne cezalı duruma düşmüştü. Sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'da oynanan maçta kırmızı kart gören oyuncu 4 maç ceza aldı.

Toplam 5 maç alan oyuncu, Rizespor, Alanyaspor ve Başakşehir maçalrında cezasının bir kısmını tamamladı.

Galatasaray'a transfer olan Senegalli yıldız, ligde deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı ve Hatayspor'la oynanacak olan kupa maçı ile cezasını bitirecek. 21. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında forma şansı verilmesi halinde yeni takımıyla ilk maçına çıkacak.

Editörün Seçtikleri

İşte Diagne'nin sözleşme detayları...

Sonraki haber:
Galatasaray, Kostas Mitroglou ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Sonraki haber:
Galatasaray'ın gündeminde olan Konstantin "Kostas" Mitroglou kimdir?
Sonraki haber:
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Miha Zajc kimdir?
Sonraki haber:
Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne ne kadar maaş alacak?
Sonraki haber:
Fenerbahçe için Miha Zajc iddiası!
Kapat