Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin cezası ne zaman bitecek? Diagne, Galatasaray formasını ilk kez hangi maçta giyecek?

AA

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurduğu Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin kart cezası ne zaman bitiyor?