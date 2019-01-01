Galatasaray'ın yeni transferi Adem Büyük kimdir?
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Galatasaray.org
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Adem Büyük'ü kadrosuna kattı.
Peki, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu kimdir?
Adem Büyük kimdir?
Adem Büyük, 30 Ağutos 1987'de Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi.
Futbola Akçaabat Sebatspor'da başlayan Adem, 1. Lig'de Altay, Manisaspor, Boluspor gibi kulüplerde uzun süre top koşturdu.
2011/2012 yılında Kasımpaşa'ya transfer olan Adem Büyük, 6 sezon geçireceği İstanbul ekibinde Süper Lig'e yükseldi.
2017/2018 sezonunda Yeni Malatyaspor'a geçen Büyük, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un ligdeki başarısında büyük pay sahibi olan Adem, İstanbul'a bu sefer sarı kırmızılı formayla dönmeyi başardı.