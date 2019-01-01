Galatasaray'ın yeni gözdesi Tiemoue Bakayoko

Transfer sezonunu hareketleri geçiren Galatasaray'ın, Chelsea'nin 25 yaşındaki futbolcusu Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği iddia edildi.

'nin geçen sezon 'a kiralık olarak gönderdiği Tiemoue Bakayoko, 'ın radarına girdi.

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılılar, Jean Michael Seri'nin ardından orta sahasını güçlendirmek için Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'ya yöneldi.

Galatasaray yönetiminin Bakayoko için Chelsea'ye 1.5 milyon euro'luk bir kiralama teklifi yapacağı, oyuncuya da yıllık 2.8 milyon euro yıllık ücret teklifi götürüleceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko, 'da 31 maçta görev alıp 1 gol 1 asistlik katkı sağlamayı başardı.