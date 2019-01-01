Galatasaray'ın umudu Mbaye Diagne'de şok gelişme!

Galatasaray'ın Suudi Arabistan kulüplerine satmaya çalıştığı Mbaye Diagne transferinde yolsuzluk engeli çıktı.

'ın transferde para kaynağı olarak gördüğü Mbaye Diagne'nin satışı konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Özellikle Al Nassr ve Al Shabab olmak üzere Arap ekiplerinin gündeminde olan Diagne'ye 'yolsuzluk' engeli çıktı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre 'da hükümetin, futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk üzerine harekete geçtiği ve yönetimlerin değiştirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Diagne'yi satıp transferde kaynak yaratmak isteyen sarı kırmızılıların strateji değişikliğinin bulunmadığı ve şimdilik planlarını ertelemek zorunda kaldığı belirtildi.

Senegalli golcü Afrika Uluslar Kupası'nda karşısında kadroda yer almasına rağmen mücadelede forma giyme şansı bulamadı.