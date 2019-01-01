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Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki derbi performansı

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Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbilerde ise rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbiler

Galatasaray, 2011 yılının Ocak ayında açılışı yapılan yeni stadı Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbi maçlarda beş kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 18 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 9 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 18 derbide rakip ağları 24 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1-2
2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe 3-1
2011-2012 Süper Lig Beşiktaş 3-2
2011-2012 Süper Lig Süper Final Fenerbahçe 1-2
2011-2012 Süper Lig Süper Final Beşiktaş 2-2
2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe 2-1
2012-2013 Süper Lig Beşiktaş 2-1
2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1-0
2013-2014 Süper Lig Fenerbahçe 1-0
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 2-1
2014-2015 Süper Lig Beşiktaş 2-0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2015-2016 Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Fenerbahçe 0-1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 2-0
2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2

 

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