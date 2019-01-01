Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki derbi performansı

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu.

'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Lider Medipol 'in 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbilerde ise rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbiler

Galatasaray, 2011 yılının Ocak ayında açılışı yapılan yeni stadı Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı derbi maçlarda beş kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 18 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 9 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 18 derbide rakip ağları 24 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.