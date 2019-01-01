Galatasaray'ın stoperi Luyindama, forvet çıktı!

Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol kaydeden Luyindama'nın Kongo'da kariyerinin bir döneminde forvet oynatıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Standard Liege'den transfer ettiği Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, geldiği günden bu yana attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre, Luyindama kariyerinin bir döneminde forvet olarak görev bulmuş.

Luyindama'nın eski takımlarından Mazembe kulübünün sportif direktörü Frederic Kitenge, "Bizimle ilk yılında forvet olarak görev yaptı. 9 numara oynuyor, zaman zaman da gollerini atıyordu. Ancak teknik direktörümüz savunmada atletik bir oyuncuya ihtiyaç duyunca kendisini savunmada değerlendirdik. İşe de yaradı ve savunmaya istikrar getirdi." diye konuştu.

Kongo'lu oyuncunun transferini de değerlendiren Kitenge, "Standard transfer etmek istediğinde de şaşırmamıştık. Yeni gelişmelerden ötürü de şaşkın değiliz. Türkiye'de de İngiltere'de de oynayabilir." dedi.

Galatasaray'a transfer olmadan önce oynadığı Standard Liege takımında da gole yakınlığıyla dikkat çeken Luyindama, Belçika ekibi adına 8 gol kaydetti.