Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gala Gecesinin tüm detayları

22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda kutlamalara hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kupa töreni TV'den de canlı yayınlanacak.

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğunu elde eden , Gala Gecesi konseptiyle utlamalara hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek 22. şampiyonluk kutlaması, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başlayacak.

İşte şampiyonluk kutlamalarının tüm detayları...

4 LED ekranla yayın yapılacak

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadı'ndaki taraftarlar, 4 LED ekranla şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı şekilde izleyebilecek.

Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılacak 22 özel bayrak, alev makineleri ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Kutlama sırasında futbolcuların yanı sıra geçmişten bugüne 22 şampiyonluğa emek veren teknik direktörler de onurlandırılacak.

İftar için yiyecek içeri sokulacak

Galatasaray'ın Gala Gecesi'nde Ramazan dolayısıyla oruçlu taraftarlar da düşünüldü. Kutlamaya gelecek taraftarların yanlarında getirecekleri yiyecek girişine kontrollü olarak izin verilecek.

Yapılacak detaylı aramanın ardından sandviç tarzı yiyecek girişine müsaade edilecek, ancak güvenlik tedbirleri nedeniyle içecek maddelerinin yanı sıra çatal, bıçak gibi gereçler de stada alınmayacak.

Statta 16 ayrı noktada, kontrollü şekilde, bardakta açık su dağıtımı ücretsiz olarak yapılacak.

Bilet satış detayları

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlama etkinliği, bilet karşılığı izlenebilecek.

2018-2019 sezonu için kombineye sahip taraftarlar, bugün saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak yüzde 50 indirimle satın alabilecek. Biletler, 15.00'ten sonra genel satışa çıkacak. Mevcut kombine yerlerinin biletleri, "passo.com.tr" internet adresinden satın alınabilecek.

Passolig kartı olmayan taraftarlar ise Aslanlıyol gişelerinden ad, soyad ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet temin edebilecek.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları, 30 ile 120 lira arasında değişiyor.

Kutlamalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Binlerce taraftarın katılacağı Galatasaray'ın Gala Gecesi, GS TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar canlı yayını sarı kırmzılı kuübün youtube kanalından da takip edebilecek.