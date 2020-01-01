Galatasaray'ın mobil uygulaması Türkiye'de yayında

Daha önceden Avrupa'da test sürümü yayınlanan sarı-kırmızılı kulübün resmi mobil uygulaması Türkiye'de de hayata geçirildi.

Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek hedefiyle resmi mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre uygulamada futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takipleri yer alacak.

Mobil uygulama üzerinden yapılacak üyelik satışlarıyla kulübe gelir kazandırılması hedeflenirken, uygulamaya üye olan taraftarları sürpriz fırsatlar ve hediyelerin beklediği, ayrıca uygulama içinde yer alan GSSTORE'un da üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca %10 indirim avantajı sunacağı duyuruldu.

Daha fazla takım

📲 İlklerin ve enlerin kulübü #Galatasaray'ın mobil uygulaması 'de de yayında! 🇹🇷#SeninleyizHerYerdeyiz diyen milyonlarca Galatasaraylı için her gün Galatasaray'ı yaşama zamanı! 😍



Uygulamayı indirmek için 👉 https://t.co/LzUIjZUvmF pic.twitter.com/SYROaZNIRn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020

Galatasaray Kulübü'nün resmi mobil uygulaması AppStore ve Play Store üzerinden indirilebiliyor.