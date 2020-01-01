Galatasaray'ın mobil uygulaması Türkiye'de yayında
Galatasaray Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek hedefiyle resmi mobil uygulamasını hayata geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre uygulamada futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takipleri yer alacak.
Mobil uygulama üzerinden yapılacak üyelik satışlarıyla kulübe gelir kazandırılması hedeflenirken, uygulamaya üye olan taraftarları sürpriz fırsatlar ve hediyelerin beklediği, ayrıca uygulama içinde yer alan GSSTORE'un da üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca %10 indirim avantajı sunacağı duyuruldu.
📲 İlklerin ve enlerin kulübü #Galatasaray'ın mobil uygulaması Türkiye'de de yayında! 🇹🇷#SeninleyizHerYerdeyiz diyen milyonlarca Galatasaraylı için her gün Galatasaray'ı yaşama zamanı! 😍— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020
Uygulamayı indirmek için 👉 https://t.co/LzUIjZUvmF pic.twitter.com/SYROaZNIRn
Galatasaray Kulübü'nün resmi mobil uygulaması AppStore ve Play Store üzerinden indirilebiliyor.