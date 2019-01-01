Galatasaray'ın ilgilendiği Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Marcos do Nascimento Teixeira'yı (Marcao) yakından tanıyın. Galatasaray'ın ilgilendiği Marcao kimdir?

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

BiP Spor 'un haberine göre Galatasaray, Chaves forması giyen 23 yaşındaki Marcao'nun transferini bitiriyor. Peki Marcao kimdir?

Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan Marcao, 1996 yılında Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Guaratingueta'da başlayan 22 yaşındaki savunmacı, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı.

2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye kiralanan Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi.

2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.

2018 yazında Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Chaves'e transfer oldu. Genç oyuncu ligin ilk yarısında hiçbir maçı kaçırmadı ve 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol kaydetti. Marcao ayrıca 4 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Kupası maçına da çıktı. Chaves, 16 maç sonunda 9 puanla ligde son sırada yer alırken 16 haftada kalesinde 23 gol gördü.

1.85 boyundaki Marcao, daha önce Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi. Oyuncu alt yaş kategorilerinde de milli formayla tanışamadı.

Marcao'nun Chaves'teki mevcut sözleşmesi 2022 yılında tamamlanıyor.