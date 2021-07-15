Galatasaray’ın Gedson Fernandes ilgisi devam ederken sarı - kırmızılılara Fransız devi de rakip oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim’le sürdüren Galatasaray, kadro planlamalarına da devam ediyor. Sarı - kırmızılılar, geçen sezon Benfica’dan kiralanan Gedson Fernandes’i teknik direktör Terim’in talimatı doğrultusunda tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre Galatasaray’ın da Gedson’a olan ilgisi devam ederken Ligue 1 temsilcisi de başarılı orta saha oyuncusunun transferi için harekete geçti.

Transferin detayları

Habere göre Benfica, Gedson Fernandes’i bu transfer döneminde satmaya karar verdi. 2019 - 20 sezonunun devre arasında Jose Mourinholu Tottenham’a kiralanan oyuncu, burada istediği forma şansını bulamamasının ardından geçen sezonun ortasında da Galatasaray’a kiralanmıştı.

Haberde Galatasaray’ın yanı sıra Ligue 1’in son şampiyonu Lille de Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi milli oyuncularımızın formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

Benfica, Gedson’u bu transfer döneminde bonservisiyle veya kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Gedson’un Galatasaray karnesi

Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile de anılan Gedson Fernandes, 2020 - 21 sezonunda Galatasaray formasını 17 Süper Lig karşılaşmasında terletmiş ve üç asistlik bir performans göstermişti.

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