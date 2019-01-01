Galatasaray'ın gündeminde olan Konstantin "Kostas" Mitroglou kimdir?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği konuşulan Kostas Mitroglou'nu yakından tanıyın...

Galatasaray'ın Marsilya forması giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığı iddia ediliyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Yunan golcü ile 1.5 yıllık kiralama konusunda anlaştı.

Kostas Mitroglou kimdir?

Forvet mevkiinde oynayan Yunan milli futbolcu Konstantin "Kostas" Mitroglou, 12 Mart 1988 yılında Kavala'da dünyaya geldi.

Çocukluğundan beri futbolu çok seven ve her fırsatta oynayan Mitroglou, babası tarafından 13 yaşındayken teknik direktörlük yapan Tasos Melikidis ile tanıştırıldı. Yunan oyuncu MSV Duisburg U17 takımında sonrasında ise Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giydi.

2007 yazında Olympiakos takımına transfer olan Mitroglou sırasıyla Panionios, Atromitos takımlarında forma giydi.

2014 yılında ise Fulham'a 8.5 milyon euro'ya transfer olunca Yunanistan futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. 2015-16 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Benfica'da 45 maça çıkan oyuncu 25 gol attı.

2016'da Benfica'ya transfer olan 30 yaşındaki golcü 43 maça çıktı, 27 gol attı.

Kariyerine 2017-18 yılında Marsilya'da devam etti. Burada da 30 maçta 13 gol attı.

Bu sezon Marsilya formasıyla 19 resmi maça çıkan Mitroglou, 19 maça çıktı 3 gol attı.