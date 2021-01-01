Galatasaray'ın Finansal Fair Play anlaşması ne zaman bitiyor?

Sarı-kırmızılılar bu yaz adeta prangalarından kurtuluyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer konusunda rahatlıyor.

Bilindiği gibi UEFA'nın Finansal Fair Play uygulaması kapsamında kulüplere getirdiği transfer sınırlamaları mevcut. Sarı-kırmızılılar da üç yıl önce bir anlaşmaya imza attı ve geçen üç sezon boyunca satılan oyuncuların değeri kadar transfer yapabildi.

Bu süreçte daha çok kiralık futbolculara yönelen Galatasaray, anlaşması bu yaz sona erdiği için artık prangalarından kurtuluyor.

13 Haziran 2018'de imzalanan anlaşma haziran ayında sona erecek. Bununla birlikte Galatasaray, maddi özgürlüğüne kavuşacak.

Galatasaray, son üç sezonda hangi transferleri yaptı?

Finansal Fair Play sınırlarına takılan Galatasaray, transfer yapabilmek için son üç sezonda birçok oyuncusunu satmak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda beş oyuncusunu bonservisi ile, bir futbolcusunu da kiralık olarak takımdan gönderdi.

Ozan Kabak'ı 11 milyon euro'ya Stuttgart'a satan Aslan, Garry Rodrigues'i 9 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Al-Ittihad takımına gönderdi. Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'e giderken Galatasaray bu transferden 6 milyon euro kazanç elde etti.

Cavanda'yı 2.40 milyon euro'ya Standart Liege'e gönderen sarı-kırmızılılar, RC Strasbourg'a giden Carole'den ise 750 bin euro kazandı. Maicon da Al-Nasr kulübüne kiraya verildi ve oradan da 1.70 milyon euro kiralama ücreti geldi.

O sezon kadrosuna kattığı transferler için 28.54 milyon euro bonservis ücreti ödeyen Galatasaray, giden transferlerden ise 30.85 milyon euro gelir elde etti.

Sonraki sezonlarda bilanço nasıl?

Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda transfere 9.94 milyon euro harcarken elde ettiği bonservis ücreti geliri de hemen hemen bu rakama yakındı.

Geride bıraktığımız sezon yine ağırlıklı olarak kiralık oyunculara yönelmek zorunda kalan Aslan, bonservis ücretlerine 3.48 milyon euro harcarken elde ettiği gelir ise 3.79 milyon euro'yu buldu.

Galatasaray, yaz transfer döneminde sattığı oyuncuların bonservis ücretleri kadar oyuncu almak zorunda olmayacak ve bu konuda eli rahatlamış olacak.

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