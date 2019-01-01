Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas tutuklandı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas, alkollü araba kullanmaktan dolayı tutuklandı.

Kariyerini İsrail'de Hapoel Haifa takımında sürdüren 'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas, İsrail'de gözaltına alındı.

Alkollü bir şekilde araba süren ve saatte 205 kilometre hıza kadar çıkan Rumen oyuncu, hakim karşısına çıkarken 30 gün tutuklanma cezası aldı.

Tamas'ın kanında 205 promil çıkarken, arabada Tamas'ın dışında iki kadının da olduğu belirtildi.

2003-04 sezonunda Galatasaray'da oynayan Rumen defans oyuncusu, kariyerinde , Dinamo Bükreş, Auxerre, , West Bromvich Albion, ve Cardiff takımlarında da forma giymişti.