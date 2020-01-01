Galatasaray'ın 2020-2021 Süper Lig fikstürü

TFF, 2020-2021 sezonunu fikstürünü açıkladı. Galatasaray 3. haftada Fenerbahçe ile 19. haftada da Beşiktaş'la derbide karşılaşacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekildi. ilk hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, derbilerde ise 3. haftada 'yle ve 19. haftada da Beşiktaş'la karşılaşacak.

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İşte Galatasaray'ın 2020-2021 fikstürü;

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1. hafta Gaziantep 2. hafta (D) 3. hafta Fenerbahçe 4. hafta (D) 5. hafta 6. hafta (D) 7. hafta Ankaragücü 8. hafta (D) 9. hafta 10. hafta Çaykur Rizespor (D) 11. hafta 12. hafta BAY 13. hafta Karagümrük (D) 14. hafta 15. hafta (D) 16. hafta 17. hafta (D) 18. hafta 19. hafta Beşiktaş (D) 20. hafta 21. hafta

Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Albayrak: İlk 5 hafta İstanbul'da oynuyoruz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 3. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını beklediklerini söyledi.

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kura çekiminde 3 top vardı. Ortadakini aldım. 7 numara da benim uğurlu numaramdır. Onu çekmek bana nasip oldu. İlk 5 hafta İstanbul'da oynuyoruz İstanbul dışına çıkmıyoruz. Üçüncü haftada Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda derbi maçımız var. O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Ama ben bu güzel derbinin taraftarlı, karşılıklı seyircili oynanmasının yeni futbol sezonuna çok renk katacağını, çok güzel olacağını, seyir zevkinin daha çok olacağını ümit ediyorum. Bu çağrıma da federasyonun kayıtsız kalacağını zannetiyorum. İnşallah federasyonumuz uygun görürse 3. haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.