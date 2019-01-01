Galatasaray'ı krizden çıkaran ödemenin sırrı ortaya çıktı

Galatasaray'da yönetim idari yönden ibra edilmese de taşın altına elini koyarak acil ödenmesi gereken 75 milyon TL'yi toplamayı başardı.

Genel Kurul’da ibra edilmedikten sonra kaos ortamı oluşan ’da yönetim dün ödediği 75 milyon TL ödemeyle kulübün mali anlamda zora girmesini önledi. UEFA’yla yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının bozulmasını istemeyen Cengiz yönetimi, ibra edilmemesine rağmen taşın altına elini koydu.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 31 Mart’a kadar vergi borcu, faizler ve sporcu maaşları başta olmak üzere toplamda 75 milyon TL’yi bulan ödemeleri yapmak zorunda olan yönetim, imece usulü parayı topladı. Bir miktarını bankadan kredi olarak çeken Sarı-Kırmızılılar’da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın kefalet imzası kredinin çıkmasında önemli rol oynadı. Kalan parayı ise yöneticilerin aralarında topladığı bildirildi.

Loca sahipleri de destek oldu

Yönetimin ibra edilmemesini haksızlık olarak gören bazı loca sahipleri de taşın altına elini koydu. Bu sezonun sonunda bitecek localarını şimdiden yenileyen iş adamları, kulübe büyük destek verdi ve 75 milyon TL’nin toplanmasında da etkili oldu.