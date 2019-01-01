Mete İkiz: Galatasaray'ı belirsiz bir dönem bekliyor

Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Mete İkiz, sarı-kırmızılı ekibi belirsiz bir dönemin beklediğini söyledi.

'ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu mali açıdan ibra edilirken, idari açıdan ibra kararı çıkmadı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Mete İkiz, belirsiz bir döne girdiklerini belirtirken, "Zor bir genel kurul oldu. Bugüne gelene kadar Sayın Başkanın özellikle idari anlamda Galatasaray Kulübü'nü temsilinde bazı sorunlar olduğu üyeler tarafından ifade edildi. Bu süreç uzun zamandır bu şekilde devam etti. Anlaşmazlıklar, maalesef Galatasaray Kulübünün başkanı ve yönetim kurulunu yönetsel anlamda ibrasızlığa doğru götürmüş oldu. Bundan sonra neler olacağına bakmak lazım. Denetim kurulunun da ibrasızlığı var. İkisi bir araya geldiğinde Galatasaray bir seçim atmosferine girebilir." dedi.

Mustafa Cengiz'in süreci iyi okuyamadığı yönündeki yorumlara katıldığını aktaran İkiz, "Konuşmamda mali konulardan bahsettikten sonra bu konularda başkanın dikkatini çekmeyi çalışmıştım. Genel kurul buna önem verdi. Öncesinde bunun işaretleri vardı. Sonunda bu şekilde bir karar çıktı. Umarım kulüp açısından hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun hukuk yoluna başvurmasını beklediğini aktaran İkiz, "Haklarıdır. Bunun bir süreci var. Ancak bir de tüzük maddesi var. İbrasızlık durumunda belli süreler belirlenmiş. Karar alınıp 30 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor. Yönetim kurulunun bunları değerlendirmesi gerekiyor. Değerlendirme sonucunda seçime gitmeyebilirler. 'Mahkeme sürecini takip edelim.' diyebilirler. Bekleyip göreceğiz. Yorum yapmak çok zor ama belirsiz bir dönem Galatasaray Kulübünü bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Seçim futbol takımını etkiler mi?

Seçim sürecinin 'deki şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini düşündüğünü dile getiren Mete İkiz, "Çok deneyimli bir hocamız var. Onunla bu tip süreçleri yaşamış bir takımımız var. Son yıllarda Galatasaray çok fazla seçime gitti. Ancak bu süreçte en çok şampiyonluk alan da Galatasaray. Hocamızın ve aslanlarımızın bunun önüne geçeceğini, Galatasaray'ın kendi genel kurulu içindeki olayların yeşil sahaya yansımayacağını düşünüyorum. Fatih Terim bu konuda çok deneyimlidir." diye konuştu.